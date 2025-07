Fête de Gèdre La saint Matthieu Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Organisé par le comité des fêtes de Gèdre.

Programmation 2025 en cours.

Programme 2024 :

Samedi 21 septembre :

À 19h à la salle des fêtes apéritif et repas animés par la banda « Los Muchachos ». Menu crudités, haricots tarbais et côtelette, dessert, café. 16€/adulte et 12€/enfant. Sur réservation au 06 82 03 98 89 avant le 19/09.

À 23h30 feu d’artifice et bal animé par le podium « Manhattan ».

Dimanche 22 septembre :

À 11h en l’église Saint Matthieu de Gèdre messe chantée par « Les petits chanteurs à la croix de Sia », suivie d’un apéritif offert.

À 19h à la salle des fêtes soirée animée par le comité des fêtes. Grillades sur place. .

Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

English :

Organized by the Comité des fêtes de Gèdre.

Program 2025 in progress.

German :

Organisiert vom Festkomitee von Gèdre.

Programmierung 2025 läuft.

Italiano :

Organizzato dal Comitato del Festival di Gédre.

Programma 2025 in corso.

Espanol :

Organizado por el Comité del Festival de Gèdre.

Programa 2025 en curso.

