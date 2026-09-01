Fête de Gèdre – La saint Matthieu Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gavarnie-Gèdre
Informations pratiques
Gavarnie-Gèdre
Fête de Gèdre – La saint Matthieu
Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par le comité des fêtes de Gèdre.
Programme 2026 :
Samedi 19 septembre :
À 14h30 : concours de pétanque.
À 20h à la salle des fêtes : repas et bal animé par le podium « Optinight ». Menu : paëlla, dessert, café. 18€/adulte et 12€/enfant de – de 12 ans. Réservation conseillée au 06 95 54 08 72.
Dimanche 20 septembre :
À 11h en l’église Saint Matthieu de Gèdre : messe chantée par « Les chanteurs de Sers », suivie d’un apéritif offert animé par « Les chanteurs de Gèdre. .
Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
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English :
Organized by the festival committee of Gèdre.
L’événement Fête de Gèdre – La saint Matthieu Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-09-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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