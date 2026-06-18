Fête de Gornac Esplanade Fongrave Gornac

Gornac

Fête de Gornac

Esplanade Fongrave D228 Gornac Gironde

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Le Comité des fêtes de Gornac vous donne rendez-vous pour un week-end festif placé sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur. Dès le vendredi 3 juillet, une soirée Féria vous attend avec, à la clef, des cadeaux et des surprises. Buvette et restauration sur place et animation musicale proposée par Yann Khay. Puis le lendemain, on enchaine sur un repas-concert avec au choix moules-frites ou magret de canard, suivi d’un dessert. Pour la musique, ce sera de la variété française avec Jeanne-Lise et Emeric, puis une grande soirée dancefloor avec le retour de Yann Khay. La soirée se concluera par un feu d’artifice. Réservation obligatoire pour le repas avant le 30 juin. Vous pouvez déposez votre réservation accompagnée du règlement au bureau de poste ou à l’épicerie. .

Esplanade Fongrave D228 Gornac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 67 14

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English : Fête de Gornac

L’événement Fête de Gornac Gornac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers