Fête de Grozon rue des Salines Grozon

Fête de Grozon rue des Salines Grozon samedi 13 septembre 2025.

Fête de Grozon

rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura

Début : 2025-09-13 13:30:00

2025-09-13

Tournois de pétanque

13h30: inscription

14h: tournoi, non ouvert aux licencié(e)s

Marché gourmand dès 18h

Grillades, salades, frites, plats végétraiens, galette, fromages, crêpes, glaces

Feux d’artifices .

rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com

