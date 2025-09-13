Fête de Grozon rue des Salines Grozon
Fête de Grozon
rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura
Début : 2025-09-13 13:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Tournois de pétanque
13h30: inscription
14h: tournoi, non ouvert aux licencié(e)s
Marché gourmand dès 18h
Grillades, salades, frites, plats végétraiens, galette, fromages, crêpes, glaces
Feux d'artifices .
rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com
