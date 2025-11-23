FÊTE DE HANOUKA

Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

La Ville de Béziers et la communauté juive biterroise vous invitent à célébrer Hanouka, avec l’allumage de la ménorah. Cérémonie ouverte à tous !

La Ville de Béziers et la communauté juive biterroise vous invitent à célébrer Hanouka, la fête des lumières.

Partageons ensemble un moment lumineux et convivial autour de l’allumage de la ménorah, symbole d’espoir et de paix.

Nous vous attendons nombreux pour cette belle cérémonie ouverte à tous ! .

Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The City of Béziers and the Béziers Jewish community invite you to celebrate Hanukkah, with the lighting of the menorah. Ceremony open to all!

German :

Die Stadt Béziers und die jüdische Gemeinde von Biterro laden Sie ein, Chanukka mit dem Anzünden der Menora zu feiern. Die Zeremonie ist für alle offen!

Italiano :

La città di Béziers e la comunità ebraica di Béziers vi invitano a celebrare l’Hanukkah con l’accensione della menorah. La cerimonia è aperta a tutti!

Espanol :

La ciudad de Béziers y la comunidad judía de Béziers le invitan a celebrar Hanukkah con el encendido de la menorá. La ceremonia está abierta a todos

L’événement FÊTE DE HANOUKA Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE