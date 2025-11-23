FÊTE DE HANOUKA Béziers
FÊTE DE HANOUKA
Place Gabriel Péri Béziers Hérault
Début : 2025-12-15
2025-12-15
La ville de Béziers vous invite à venir fêter Hanouka.
Entrée libre. .
Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
The city of Béziers invites you to come and celebrate Hanukkah.
German :
Die Stadt Béziers lädt Sie ein, Chanukka zu feiern.
Italiano :
Béziers vi invita a venire a festeggiare l’Hanukkah.
Espanol :
Béziers le invita a venir a celebrar Hanukkah.
