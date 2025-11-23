FÊTE DE HANOUKA Béziers

FÊTE DE HANOUKA

La ville de Béziers vous invite à venir fêter Hanouka.

Entrée libre. .

Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The city of Béziers invites you to come and celebrate Hanukkah.

German :

Die Stadt Béziers lädt Sie ein, Chanukka zu feiern.

Italiano :

Béziers vi invita a venire a festeggiare l’Hanukkah.

Espanol :

Béziers le invita a venir a celebrar Hanukkah.

