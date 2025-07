Fête de Haute Perche Chaumes-en-Retz

Evènement incontournable champêtre et bucolique, la Fête de Haute-Perche est l’endroit idéal pour passer un bon moment en famille ! Rendez-vous au bord du canal à Chaumes-en-Retz pour vous divertir, danser, rigoler en écoutant de la musique.

Petits et Grands trouveront de quoi s’occuper pendant toute la journée ! balades, animations, stands de jeux ! à chacun son activité pour le plaisir de tous !

Au programme :

A partir de 7h de la randonnée pour tous :

circuit VTT de 22, 42 ou 52km au choix

randonnées pédestres de 11, 17 ou 25 km au choix

A partir de 15h30 des jeux et des animations adultes et enfants :

château gonflable

palets

bouche bouteille

tir à la carabine

jeux divers

A partir de 19h :

repas moules frites & grillades

bal populaire

animation orchestre Six’All

A 23h Feu d’artifice

Pratique :

renseignements par téléphone au 07 82 69 12 41

entrée gratuite

rendez-vous au village de Haute-Perche

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 69 12 41

English :

The Fête de Haute-Perche is an unmissable country and bucolic event, and the ideal place to spend some quality time with the whole family! Join us on the banks of the canal at Chaumes-en-Retz for some fun, dancing, music and laughter.

German :

Das Fest von Haute-Perche ist ein unumgängliches ländliches und bukolisches Ereignis und der ideale Ort, um eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen! Treffen Sie sich am Kanalufer in Chaumes-en-Retz, um sich zu amüsieren, zu tanzen, zu lachen und Musik zu hören.

Italiano :

Evento imperdibile in campagna, la Fête de Haute-Perche è il luogo ideale per trascorrere momenti di qualità con tutta la famiglia! Unitevi a noi sulle rive del canale a Chaumes-en-Retz per divertirvi, ballare, ridere e ascoltare musica.

Espanol :

La Fête de Haute-Perche, una cita ineludible en plena naturaleza, es el lugar ideal para pasar un buen rato con toda la familia Venga a divertirse, bailar, reír y escuchar música a orillas del canal de Chaumes-en-Retz.

