Fête de l’ Ane Menotey
Fête de l’ Ane Menotey dimanche 14 juin 2026.
Menotey
Fête de l’ Ane
Centre du Village Menotey Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Et si votre dimanche avait de grandes oreilles et un air de fête ?
À seulement 10 km de Dole, le joli village de Menotey vous ouvre ses portes pour une journée pleine de bonne humeur à l’occasion de la Fête de l’Âne ! ??
Dimanche 14 juin 2026
De 10h à 18h
Au cœur du village de Menotey
-rencontres et démonstrations autour des ânes
-balades pour petits et grands
-animations enfants & parcours du “Petit Ânier”
-buvette et restauration
-ambiance champêtre et conviviale
Le tout avec de nombreux exposants et une entrée entièrement gratuite !
Une fête authentique, familiale et pleine de sourires… où les vraies stars portent des sabots !
Organisé par l’association Les Âneries de la Serre .
Centre du Village Menotey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de l’ Ane
L’événement Fête de l’ Ane Menotey a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE