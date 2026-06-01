Menotey

Fête de l’ Ane

Centre du Village Menotey Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Et si votre dimanche avait de grandes oreilles et un air de fête ?

À seulement 10 km de Dole, le joli village de Menotey vous ouvre ses portes pour une journée pleine de bonne humeur à l’occasion de la Fête de l’Âne ! ??

Dimanche 14 juin 2026

De 10h à 18h

Au cœur du village de Menotey

-rencontres et démonstrations autour des ânes

-balades pour petits et grands

-animations enfants & parcours du “Petit Ânier”

-buvette et restauration

-ambiance champêtre et conviviale

Le tout avec de nombreux exposants et une entrée entièrement gratuite !

Une fête authentique, familiale et pleine de sourires… où les vraies stars portent des sabots !

Organisé par l’association Les Âneries de la Serre .

Centre du Village Menotey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de l’ Ane

L’événement Fête de l’ Ane Menotey a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE