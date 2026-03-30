Fête de la BAB 2026 Parking de la maison de l’Intercommunalité Beaune
Fête de la BAB 2026 Parking de la maison de l’Intercommunalité Beaune mardi 7 avril 2026.
Fête de la BAB 2026
Parking de la maison de l’Intercommunalité 14 Rue Philippe Trinquet Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-07
Cette année encore, La Balle au Bond met le cirque à l’honneur du 7 au 18 avril.
Le chapiteau, installé rue Trinquet va vibrer pendant 15 jours au rythme des prouesses
circassiennes.
TOUT UN CIRQUE ! un programme varié avec 2 spectacles professionnels, 10 spectacles amateurs concoctés par nos groupes d’élèves, 1 spectacle de danse Hip-Hop, 1 scène ouverte, 1 DJ et des ateliers ouverts à tous (sur inscription).
Buvette et petite restauration sur place
Réservations
HelloAsso https://urlr.me/znx3NA
Téléphone 06 20 56 66 27
Mail contact@balleaubond.com ou sur place .
Parking de la maison de l’Intercommunalité 14 Rue Philippe Trinquet Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@balleaubond.com
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English : Fête de la BAB 2026
L’événement Fête de la BAB 2026 Beaune a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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