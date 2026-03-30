Fête de la BAB 2026 Parking de la maison de l’Intercommunalité Beaune

Fête de la BAB 2026

Parking de la maison de l’Intercommunalité 14 Rue Philippe Trinquet Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-07

Cette année encore, La Balle au Bond met le cirque à l’honneur du 7 au 18 avril.

Le chapiteau, installé rue Trinquet va vibrer pendant 15 jours au rythme des prouesses

circassiennes.

TOUT UN CIRQUE ! un programme varié avec 2 spectacles professionnels, 10 spectacles amateurs concoctés par nos groupes d’élèves, 1 spectacle de danse Hip-Hop, 1 scène ouverte, 1 DJ et des ateliers ouverts à tous (sur inscription).

Buvette et petite restauration sur place

Réservations

HelloAsso https://urlr.me/znx3NA

Téléphone 06 20 56 66 27

Mail contact@balleaubond.com ou sur place .

Parking de la maison de l’Intercommunalité 14 Rue Philippe Trinquet Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@balleaubond.com

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English : Fête de la BAB 2026

L’événement Fête de la BAB 2026 Beaune a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1