Fête de la BabyGym route de Tailleville Saint-Aubin-sur-Mer
Fête de la BabyGym route de Tailleville Saint-Aubin-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Fête de la BabyGym
route de Tailleville Gymnase Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-20 12:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Pour les enfants de 2 à 6 ans. 920 m2 d’espace de motricité, de jeux, de coopération, de coordination, de musique et de bonne humeur. Sur inscription
Pour qui ? Les enfants de 2 à 6 ans
920 m2 d’espace de motricité, de jeux, de coopération, de coordination, de musique et de bonne humeur !
Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/daaz-normandie/evenements/initiation-babygym-a-saint-aubin .
route de Tailleville Gymnase Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie daaz-normandie@pm.me
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English : Fête de la BabyGym
For children aged 2 to 6. 920 m2 of motor skills, games, cooperation, coordination, music and fun. Registration required
L’événement Fête de la BabyGym Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité