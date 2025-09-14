Fête de la Barthe Heugas
Fête de la Barthe Heugas dimanche 14 septembre 2025.
Fête de la Barthe
Heugas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Une randonnée thématique autour de la Barthe à foin.
Deux circuits au choix
2 circuits au choix 4.5 km 2h15 / 9 km 4h
Repas champêtre en plein air cuisiné par l’Antre Potes Au Menu Pâté Forestier/Cochon de lait & Haricots blancs/Crème anglaise 19€/personne chèque ou espèces
Places Limitées 120 Personnes Réservations Obligatoires jusqu’au 31 Août 2025
Organisée par les associations Vieilles Pierres Patrimoine & Culture et Chers Pas Heugais. .
Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
