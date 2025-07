Fête de la Bastide-Pradines La Bastide-Pradines

Fête de la Bastide-Pradines La Bastide-Pradines samedi 19 juillet 2025.

Fête de la Bastide-Pradines

La Bastide-Pradines Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Repas du samedi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-19

Deux jours de fête ouvert à tous. Venez partager deux jours de convivialité, de jeux, de musique et de la bonne humeur!

Sam 19/07

Buvette, jeux pour enfants

15h, concours de pétanque en doublette

Apéritif suivi d’un repas (payant) salade, farçous, poitrine de porc farcie, patates sautées, fromage, panacotta aux fruits rouges attention places limitées, pensez à réserver. Prévente le 12/07 de 17h à 19h à la salle Emile Caussat.

Dès 22h, soirée musicale avec DJ Podium Alkalines

Dim 20/07 :

11h, apéritif musical, balade à poneys

Brasero, dégustation de viande de gibier offerte par l’ACCA de la Bastide

Food-truck « Cocotte Burgers » 18 .

La Bastide-Pradines 12490 Aveyron Occitanie yorickfraisse@gmail.com

English :

Two days of festivities open to all. Come and share two days of fun, games, music and good cheer!

German :

Ein zweitägiges Fest für alle. Erleben Sie zwei Tage voller Geselligkeit, Spiele, Musik und guter Laune!

Italiano :

Due giorni di festa aperti a tutti. Venite a condividere due giorni di divertimento, giochi, musica e buon umore!

Espanol :

Dos días de fiesta abiertos a todos. Ven a compartir dos días de diversión, juegos, música y buen humor

L’événement Fête de la Bastide-Pradines La Bastide-Pradines a été mis à jour le 2025-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)