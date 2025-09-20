Fête de la batteuse Sainte-Féréole
Lieu dit le Peuch Sainte-Féréole Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Battage à l’ancienne, démonstration du travail de sol à l’ancienne, buvette, restauration sur réservation le samedi et dimanche midi (22€ réservation avant le 1er septembre) .
Lieu dit le Peuch Sainte-Féréole 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 90 38
