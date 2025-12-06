Fête de la BD 2025 Espace Japy Audincourt

Fête de la BD 2025

Audincourt se prépare à accueillir la 42e Fête de la BD, un événement gratuit et incontournable pour les passionnés de bandes dessinées, les curieux et les familles. Ce rendez-vous, qui se déroulera les 6 et 7 décembre à l’Espace Japy, vous offre l’opportunité d’échanger avec des auteur(e)s, de découvrir de nouveaux univers et de plonger au cœur de la création artistique. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement en quête de découvertes, la Fête de la BD est ouverte à tous.

Cette année, le visuel de l’affiche est signé A.Dan.

La Fête de la BD est également un événement familial. De nombreuses animations et activités rythmeront le week-end ateliers d’illustration, battles de dessins, contes illustrés, ciné BD… Sans oublier les stands de vente où les collectionneurs pourront dénicher des trésors.

Venez vivre cette expérience unique et célébrer ensemble la magie de la bande dessinée, le tout gratuitement ! .

Espace Japy Allée de la Filature Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 37 85 culture@audincourt.fr

