Fête de la BD Parvis Hyppolite Fraisses Monistrol-sur-Loire

Parvis Hyppolite Fraisses Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-28
2026-03-25
Fête de la BD avec la MJC, la médiathèque et PGDIS.
Au programme rencontres et ateliers, dédicaces, spectacle et exposition à la Médiathèque, à la MJC et chez PGDIS.
Voir les évènements dans le programme en pdf.
Parvis Hyppolite Fraisses Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45
English :
Comic book festival with MJC, Médiathèque and PGDIS.
On the program: meetings and workshops, book signings, shows and exhibitions at the Médiathèque, MJC and PGDIS.
See events in the pdf program.
L’événement Fête de la BD Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron