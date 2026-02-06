Fête de la BD Parvis Hyppolite Fraisses Monistrol-sur-Loire

Fête de la BD

Parvis Hyppolite Fraisses Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-25

Fête de la BD avec la MJC, la médiathèque et PGDIS.

Au programme rencontres et ateliers, dédicaces, spectacle et exposition à la Médiathèque, à la MJC et chez PGDIS.

Voir les évènements dans le programme en pdf.

Parvis Hyppolite Fraisses Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

English :

Comic book festival with MJC, Médiathèque and PGDIS.

On the program: meetings and workshops, book signings, shows and exhibitions at the Médiathèque, MJC and PGDIS.

See events in the pdf program.

