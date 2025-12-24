Fête de la Befana, Rue Piétonne et Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains

Fête de la Befana

Avis aux enfants sages, aux amoureux des traditions italiennes et aux curieux !

La Befana devrait être parmi nous samedi 17 janvier 2026 vers 15 heures dans les rues piétonnes d’Andernos La tradition veut qu’elle distribue des bonbons aux enfants sages et qu’elle jette des cendres sur les vilains désobéissants. Il y a fort à parier qu’il n’y en ait aucun à Andernos et, certainement, tout le monde sera gâté !

Le soir, à 18h30 pour fêter dignement cette vieille dame, deux chœurs viendront réjouir les oreilles et les cœurs en l’église Saint Eloi, près du port ostréicole d’Andernos celui de la Presqu’île et la chorale Musica per tutti. .

