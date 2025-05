Fête de la Bibliothèque – Beaufort-sur-Gervanne, 24 mai 2025 10:00, Beaufort-sur-Gervanne.

Drôme

Fête de la Bibliothèque

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Découvert du lieu, Exposition pour enfants, Cabane à livre, Jeu géant, atelier fabrication de nids, grand pique-nique collectif, conférence Que chantent les oiseaux et pour quoi, goûter (offert). Programme détaillé sur l’affiche

Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 44 85 beaufort.gervanne@gmail.com

English :

Discovery of the site, children’s exhibition, book hut, giant game, nest-making workshop, large group picnic, lecture: What do birds sing and for what, snack (free). Detailed program on the poster

German :

Entdeckung des Ortes, Ausstellung für Kinder, Bücherhütte, Riesenspiel, Workshop zur Herstellung von Nestern, großes gemeinsames Picknick, Vortrag: Was singen die Vögel und wofür, Imbiss (kostenlos). Detailliertes Programm auf dem Plakat

Italiano :

Scoperta del sito, mostra per bambini, capanna dei libri, gioco gigante, laboratorio di costruzione di nidi, picnic per grandi gruppi, conferenza: Cosa cantano gli uccelli e per cosa, merenda (gratuita). Programma dettagliato sulla locandina

Espanol :

Descubrimiento del lugar, exposición infantil, cabaña de libros, juego gigante, taller de fabricación de nidos, picnic en gran grupo, charla: Qué cantan los pájaros y para qué, merienda (gratuita). Programa detallado en el cartel

