Fête de la Bielle Petit-Landau 22 juin 2025 10:00

Haut-Rhin

Fête de la Bielle rue Seger Petit-Landau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’ACL et l’association « Les fous des pistons » de Petit-Landau vous convient à la « Deuxième fête de la bielle » ! Au programme en extérieur, grande exposition de véhicules anciens (minimum d’âge 30 ans) et à l’intérieur exposition de photos aériennes « Alsace à vue de coucou ». Buvette et restauration sur place pour une ambiance conviviale et champêtre garantie !

Venez découvrir une grand exposition de véhicules anciens (autos, motos, tracteurs…). Et en complément, une bourse de pièces détachées est également organisée. Tout au long de la journée, profitez d’un concert de plein air et d’une petite restauration pour une ambiance champêtre et conviviale. .

rue Seger

Petit-Landau 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 64 34 69 lesfousdespistons@gmail.com

English :

The ACL and the association « Les fous des pistons » of Petit-Landau invite you to the « Second festival of the connecting rod »! On the program: outside, large exhibition of old vehicles (minimum age: 30 years) and inside exhibition of aerial photos « Alsace à vue de coucou ». Refreshments and food will be available on site for a convivial and rural atmosphere guaranteed!

German :

Der ACL und der Verein « Les fous des pistons » aus Petit-Landau laden Sie zum « Deuxième fête de la bielle » (Zweites Fest der Pleuelstange) ein! Auf dem Programm stehen: im Außenbereich eine große Ausstellung von Oldtimern (Mindestalter: 30 Jahre) und im Innenbereich eine Luftbildausstellung « Alsace à vue de coucou » (Elsass aus der Sicht eines Kuckucks). Getränke und Speisen vor Ort für eine gesellige und ländliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

L’ACL e l’associazione « Les fous des pistons » di Petit-Landau vi invitano alla « Deuxième fête de la bielle »! In programma: una grande esposizione all’aperto di veicoli d’epoca (età minima: 30 anni) e una mostra interna di foto aeree « Alsace à vue de coucou ». Rinfreschi e cibo saranno disponibili sul posto, garantendo un’atmosfera di campagna amichevole!

Espanol :

La ACL y la asociación « Les fous des pistons » de Petit-Landau le invitan a la « Deuxième fête de la bielle » En el programa: una gran exposición al aire libre de vehículos de época (edad mínima: 30 años) y una exposición cubierta de fotos aéreas « Alsace à vue de coucou ». Habrá refrescos y comida in situ, lo que garantiza un agradable ambiente campestre

