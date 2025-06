Fête de la Bière 2025 – Messincourt 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête de la Bière 2025 Bibliothèque de Messincourt Messincourt Ardennes

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez déguster les délicieuses productions de notre brasseur local, la Brasserie « Les Coulous » de Messincourt.Restauration sur place. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Bibliothèque de Messincourt

Messincourt 08110 Ardennes Grand Est +33 3 51 88 00 21 messincourt.biblio@gmail.com

English :

Come and taste the delicious products of our local brewery, Brasserie « Les Coulous » in Messincourt. Alcohol abuse is dangerous for your health.

German :

Probieren Sie die köstlichen Produkte unseres lokalen Brauers, der Brasserie « Les Coulous » in Messincourt.Restauration sur place. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.

Italiano :

Venite a degustare i deliziosi prodotti del nostro produttore locale di birra, la Brasserie « Les Coulous » di Messincourt. L’abuso di alcol è pericoloso per la salute.

Espanol :

Venga a degustar los deliciosos productos de nuestro cervecero local, la Brasserie « Les Coulous » de Messincourt. El abuso de alcohol es peligroso para la salud.

