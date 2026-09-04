Fête de la bière 2026 à Massais salle des fêtes Val en Vignes

Informations pratiques

Val en Vignes

Fête de la bière 2026 à Massais

salle des fêtes 6 Place Saint-Hilaire Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-04 02:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Soirée Fête de la Bière à Massais le samedi 3 octobre 2026 ! Au menu : choucroute, dessert et bière Oktoberfest offerte aux adultes. Concert jazz manouche « Une Basse pour Trois » de 21h à 22h30, puis DJ Pandor de 23h à 2h. Repas enfants également proposé.

L’Association Solifestival vous propose une soirée fête de la bière le Samedi 3 Octobre 2026, à la Salle des Fêtes de Massais (79). Au Menu : Adultes (14 ans et Plus) : – Choucroute Royale ou Viande Choucroute avec patates Sarladaises, – Un Verre de Bière spécial Oktoberfest Offert – Une Tarte aux Pommes Caramel Beurre Salé. Enfants (Moins de 14 ans) : – Mini-Choucroute Royale ou Viande Choucroute avec patates Sarladaises, – Une Boisson non alcoolisée offerte, – Une Tarte aux Pommes Caramel Beurre Salé. Animations : – « Une Basse pour Trois »; : 21h00 – 22h30 : Concert Jazz Manouche – ainsi que Dj Pandor pour clôturer la Soirée : 23h00 – 02h00 .

salle des fêtes 6 Place Saint-Hilaire Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 08 18 07 solifestival79@gmail.com

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English : Fête de la bière 2026 à Massais

Massais Beer Festival Evening on Saturday, October 3, 2026! On the menu: sauerkraut, dessert, and complimentary Oktoberfest beer for adults. Gypsy jazz concert by “Une Basse pour Trois” from 9:00 p.m. to 10:30 p.m., followed by DJ Pandor from 11:00 p.m. to 2:00 a.m. Children’s meals are also available.

L’événement Fête de la bière 2026 à Massais Val en Vignes a été mis à jour le 2026-09-04 par Maison du Thouarsais