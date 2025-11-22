Fête de la Bière 2ème édition Salles des fêtes Le Croisic

Salles des fêtes 33, rue du Pont de Chat Le Croisic Loire-Atlantique

Animée par l’orchestre bavarois Bayern Kapelle.

18h30 Ouverture des portes

20h repas (palette de pors salade de pommes de terre dessert 1 boisson)

Informations & réservations à l’office de tourisme du Croisic Tél. 02 40 23 00 70

Tarif 20 €. .

