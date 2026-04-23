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Fête de la bière à Rillans Rillans

Fête de la bière à Rillans Rillans

Fête de la bière à Rillans Rillans samedi 23 mai 2026.

Adresse : Village de Rillans

Ville : 25110 Rillans

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Rillans

Fête de la bière à Rillans

Village de Rillans Rillans Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Venez vivre un week-end festif et gourmand à l’occasion de la Fête de la Bière de Rillans.
Votre billet comprend l’accès à la soirée, le repas et la dégustation de bières artisanales tout au long de l’événement, dans une ambiance conviviale et musicale avec le groupe génération, suivi d’un DJ.
Samedi soir Grand banquet festif braséro géant et bières artisanales à foison.
Dimanche soir Soirée conviviale friture de truite et bières artisanales à foison.   .

Village de Rillans Rillans 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête de la bière à Rillans

L’événement Fête de la bière à Rillans Rillans a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS