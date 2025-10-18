Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord
Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord samedi 18 octobre 2025.
Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond
Saint Privat en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Fête de la Bière à la salle des fêtes de Saint-Antoine Cumond, organisée par le comité des fêtes de Saint-Privat.
Renseignements: 06 77 45 62 52
Fête de la Bière à la salle des fêtes de Saint-Antoine Cumond, organisée par le comité des fêtes de Saint-Privat.
Renseignements: 06 77 45 62 52 .
Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 62 52
English : Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond
Fête de la Bière at the Saint-Antoine Cumond village hall, organized by the Comité des fêtes de Saint-Privat.
Information: 06 77 45 62 52
German : Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond
Bierfest in der Festhalle von Saint-Antoine Cumond, organisiert vom Festkomitee von Saint-Privat.
Informationen: 06 77 45 62 52
Italiano :
Festa della birra presso la sala del villaggio di Saint-Antoine Cumond, organizzata dal comitato della festa di Saint-Privat.
Informazioni: 06 77 45 62 52
Espanol : Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond
Fiesta de la cerveza en el ayuntamiento de Saint-Antoine Cumond, organizada por el comité de fiestas de Saint-Privat.
Información: 06 77 45 62 52
L’événement Fête de la Bière à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2025-09-12 par Val de Dronne