Fête de la Bière Apremont-la-Forêt
Fête de la Bière Apremont-la-Forêt samedi 11 octobre 2025.
Fête de la Bière
Apremont-la-Forêt Meuse
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
L’Association de nos Villages organise une Fête de la bière le samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h30 à la salle polyvalente d’Apremont la ForêtTout public
Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 35 31 51 66
English :
The Association de nos Villages is organizing a Beer Festival on Saturday, October 11, 2025, starting at 7:30 pm at the Apremont la Forêt multi-purpose hall
German :
Die Association de nos Villages organisiert am Samstag, den 11. Oktober 2025 ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Apremont la Forêt ein Bierfest
Italiano :
L’Association de nos Villages organizza una festa della birra sabato 11 ottobre 2025 dalle 19.30 presso la sala del villaggio di Apremont la Forêt
Espanol :
La Association de nos Villages organiza una Fiesta de la Cerveza el sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 19.30 h, en el salón del pueblo de Apremont la Forêt
