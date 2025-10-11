Fête de la Bière Apremont-la-Forêt

Fête de la Bière Apremont-la-Forêt samedi 11 octobre 2025.

Fête de la Bière

Apremont-la-Forêt Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’Association de nos Villages organise une Fête de la bière le samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h30 à la salle polyvalente d’Apremont la ForêtTout public

14 .

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 35 31 51 66

English :

The Association de nos Villages is organizing a Beer Festival on Saturday, October 11, 2025, starting at 7:30 pm at the Apremont la Forêt multi-purpose hall

German :

Die Association de nos Villages organisiert am Samstag, den 11. Oktober 2025 ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Apremont la Forêt ein Bierfest

Italiano :

L’Association de nos Villages organizza una festa della birra sabato 11 ottobre 2025 dalle 19.30 presso la sala del villaggio di Apremont la Forêt

Espanol :

La Association de nos Villages organiza una Fiesta de la Cerveza el sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 19.30 h, en el salón del pueblo de Apremont la Forêt

L’événement Fête de la Bière Apremont-la-Forêt a été mis à jour le 2025-09-21 par OT COEUR DE LORRAINE