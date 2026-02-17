Fête de la bière Salle de la Fontaine Assérac

Fête de la bière

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Seconde édition de la fête de la bière asséracaise, avec le super groupe de musique Duo Switch.

Places limitées, réservez dès maintenant .

Repas

Adultes saucisse bretonne grillée sauce bière et moutarde, purée de pommes de terre, crumble aux pommes ou tarte bourdaloue, boisson

Enfants rôti, purée de pommes de terre, crumble aux pommes ou tarte bourdalouse, boisson

Buvette sur place

Réservation 06 47 14 64 08 ou cdf.asserac@gmail.com .

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 64 96 26 raoul.morin@orange.fr

