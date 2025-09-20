Fête de la bière au Dino-Zoo Parc Dino-Zoo Étalans

Fête de la bière au Dino-Zoo

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04

Plongez dans l’ambiance conviviale de la Fête de la Bière au Dino-Zoo. Venez déguster une sélection de bières pression et bouteilles accompagnées de bretzels et choucroute, dans une atmosphère musicale et festive. Jeux en bois géants, défis ludiques et décors préhistoriques vous attendent pour des moments de partage en famille ou entre amis au cœur du parc. .

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Étalans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

