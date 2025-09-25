Fête de la bière avec le Troquet vagabond Pré communal Saucats

Fête de la bière avec le Troquet vagabond

Fête de la bière avec le Troquet vagabond

Pré communal 4 Chemin de la Mairie Saucats Gironde

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

2025-09-25

Le troquet Vagabond est de retour et vous attend sur le Pré communal pour un moment convivial en famille ou entre amis.

Au programme plus de 50 bières artisanales locales à la pression, une restauration variée proposée par des foodtrucks et producteurs de la région, mais aussi du vin et des boissons sans alcool pour satisfaire tout le monde.

Chaque soir, une ambiance festive vous attend

– Jeudi 25 septembre un quiz/blindtest délirant pour tester vos connaissances et rigoler entre amis.

– Vendredi 26 septembre un concert des Funky’s pour danser sur des reprises Pop revisitées en version Funk/Soul/Blues.

– Samedi 27 septembre un karaoké géant pour libérer la star qui sommeille en vous ! .

Pré communal 4 Chemin de la Mairie Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

