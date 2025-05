Fête de la bière – Berck, 10 mai 2025 07:00, Berck.

Pas-de-Calais

Fête de la bière Place Claude Wilquin Berck Pas-de-Calais

2025-05-10

2025-05-10

2025-05-10

De 10h à 21h sur la Place Claude Wilquin

Repas chaud midi et soir (apéritif jambon grillé gratin dauphinois tarte) Animation musicale dès 11h30 Brasseurs et artisans locaux.

Réservation repas et emplacement groupementberck@gmail.com

Organisé par le Groupement des Commerçants de Berck-Ville .

Place Claude Wilquin

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France groupementberck@gmail.com

