Fête de la bière Salle des fêtes Bésignan

Fête de la bière

Salle des fêtes 156 Rue de l’Eglise Bésignan Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Demi tarif pour les enfants de moins de 10 ans

Entrée libre dès 22h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Fête de la bière organisée par le comité des fêtes

Repas moules frites

Soirée animée par Cristo’folies !

Dégustation de bière toute la soirée

Salle des fêtes 156 Rue de l’Eglise Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr

English :

Beer festival organized by the Comité des fêtes

Mussels and French fries

Evening entertainment by Cristo’folies!

Beer tasting all evening

German :

Bierfest, das vom Festkomitee organisiert wird

Mahlzeit mit Moules Frites

Der Abend wird von Cristo’folies moderiert!

Bierverkostung den ganzen Abend

Italiano :

Festa della birra organizzata dal comitato del festival

Cozze e patatine fritte

Animazione serale a cura di Cristo’folies!

Degustazione di birra per tutta la sera

Espanol :

Fiesta de la cerveza organizada por la comisión de fiestas

Mejillones y patatas fritas

Animación nocturna a cargo de Cristo’folies

Degustación de cerveza toda la noche

