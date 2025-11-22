Fête de la bière Salle des fêtes Bésignan
Fête de la bière Salle des fêtes Bésignan samedi 22 novembre 2025.
Fête de la bière
Salle des fêtes 156 Rue de l’Eglise Bésignan Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Demi tarif pour les enfants de moins de 10 ans
Entrée libre dès 22h
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Fête de la bière organisée par le comité des fêtes
Repas moules frites
Soirée animée par Cristo’folies !
Dégustation de bière toute la soirée
Salle des fêtes 156 Rue de l’Eglise Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr
English :
Beer festival organized by the Comité des fêtes
Mussels and French fries
Evening entertainment by Cristo’folies!
Beer tasting all evening
German :
Bierfest, das vom Festkomitee organisiert wird
Mahlzeit mit Moules Frites
Der Abend wird von Cristo’folies moderiert!
Bierverkostung den ganzen Abend
Italiano :
Festa della birra organizzata dal comitato del festival
Cozze e patatine fritte
Animazione serale a cura di Cristo’folies!
Degustazione di birra per tutta la sera
Espanol :
Fiesta de la cerveza organizada por la comisión de fiestas
Mejillones y patatas fritas
Animación nocturna a cargo de Cristo’folies
Degustación de cerveza toda la noche
L’événement Fête de la bière Bésignan a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale