Fête de la bière Espace loisirs Bousbach
Fête de la bière Espace loisirs Bousbach mercredi 17 septembre 2025.
Fête de la bière
Espace loisirs 7 rue Jeannes d’Arc Bousbach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-17 20:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Ambiance typique fête de la bière
Animation par DJ Yannick
Buvette & restauration sur place
Tarifs entrée 12 € (5 € de consommation offerts aux adhérents)
+18 adultes uniquement.
Réservations sur HelloAsso. le samedi 27 septembre 2025, dès 20h00
à l’Espace Loisirs de Bousbach.Adultes
12 .
Espace loisirs 7 rue Jeannes d’Arc Bousbach 57460 Moselle Grand Est
English :
Typical beer festival atmosphere
Entertainment by DJ Yannick
Refreshments & food on site
Admission: 12 ? (5 ? free for members)
+18: adults only.
Reservations on HelloAsso. Saturday September 27, 2025, from 8:00 pm
at Espace Loisirs, Bousbach.
German :
Typische Oktoberfest-Atmosphäre
Unterhaltung durch DJ Yannick
Getränke und Speisen vor Ort
Preise: Eintritt 12 ? (Mitglieder erhalten 5 ? für den Verzehr geschenkt)
+18: nur Erwachsene.
Reservierungen auf HelloAsso. am Samstag, den 27. September 2025, ab 20 Uhr
im Espace Loisirs von Bousbach.
Italiano :
Atmosfera tipica da festa della birra
Intrattenimento di DJ Yannick
Rinfreschi e cibo in loco
Ingresso: 12? (5? gratis per i soci)
+18: solo adulti.
Prenotazioni su HelloAsso. Sabato 27 settembre 2025, dalle ore 20.00
all’Espace Loisirs di Bousbach.
Espanol :
Ambiente típico de fiesta de la cerveza
Animación a cargo de DJ Yannick
Refrescos y comida in situ
Entrada: 12? (5? gratis para socios)
+18: sólo adultos.
Reservas en HelloAsso. Sábado 27 de septiembre de 2025, a partir de las 20.00 horas
en el Espace Loisirs de Bousbach.
L’événement Fête de la bière Bousbach a été mis à jour le 2025-08-21 par FORBACH TOURISME