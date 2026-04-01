Bouxurulles

Fête de la bière

10 route de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Fête de la bière.

Scène ouverte, exposition autour de la bière, structure gonflable, jeux pour toute la famille.

Six brasseurs locaux.

Assiette du monde et petite restauration.

Concert du soir.

Animation proposée par Vivre’Boux et le restaurant le Boux du Monde.Tout public

0 .

10 route de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 9 51 40 82 74 lebouxdumonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beer festival.

Open stage, beer exhibition, inflatable structure, family games.

Six local brewers.

World food and snacks.

Evening concert.

Entertainment provided by Vivre’Boux and restaurant Le Boux du Monde.

L’événement Fête de la bière Bouxurulles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MIRECOURT