Fête de la Bière Broquiès

Broquiès fête la bière !

Rendez-vous le samedi 8 novembre à Broquiès pour fêter la bière !

Un repas vous sera servi et la soirée sera animée par un DJ.

Menu

-salade et quiche

-moules/frites

-fromage

-dessert

-café

Prix 17€ adulte, 8€ enfants de de 10 ans

Nombreuses bières et vin blanc à volonté durant le repas

Réservation auprès de Amélie au 06 47 08 11 24 ou Élisa au 06 43 60 69 40 17 .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 43 60 69 40

English :

Broquiès celebrates beer!

German :

Broquiès feiert das Bier!

Italiano :

Broquiès celebra la birra!

Espanol :

Broquiès celebra la cerveza

