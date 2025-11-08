Fête de la Bière Broquiès
Fête de la Bière Broquiès samedi 8 novembre 2025.
Broquiès Aveyron
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Broquiès fête la bière !
Rendez-vous le samedi 8 novembre à Broquiès pour fêter la bière !
Un repas vous sera servi et la soirée sera animée par un DJ.
-salade et quiche
-moules/frites
-fromage
-dessert
-café
Prix 17€ adulte, 8€ enfants de de 10 ans
Nombreuses bières et vin blanc à volonté durant le repas
Réservation auprès de Amélie au 06 47 08 11 24 ou Élisa au 06 43 60 69 40 17 .
Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 43 60 69 40
English :
Broquiès celebrates beer!
German :
Broquiès feiert das Bier!
Italiano :
Broquiès celebra la birra!
Espanol :
Broquiès celebra la cerveza
