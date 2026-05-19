Fête de la bière Champeaux
Fête de la bière Champeaux samedi 6 juin 2026.
Champeaux
Fête de la bière
2 Rue du Bourg Champeaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert de Jayde.
Bières variées à la pression, restauration sur place.
musique, danse, et bonne humeur au programme. .
2 Rue du Bourg Champeaux 50530 Manche Normandie +33 6 60 51 69 49 comite.fetes.champeaux@gmail.com
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English : Fête de la bière
L’événement Fête de la bière Champeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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