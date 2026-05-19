Champeaux

Fête de la bière

2 Rue du Bourg Champeaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert de Jayde.

Bières variées à la pression, restauration sur place.

musique, danse, et bonne humeur au programme. .

2 Rue du Bourg Champeaux 50530 Manche Normandie +33 6 60 51 69 49 comite.fetes.champeaux@gmail.com

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English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière Champeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer