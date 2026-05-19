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Fête de la bière Champeaux

Fête de la bière Champeaux

Fête de la bière Champeaux samedi 6 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Bourg

Ville : 50530 Champeaux

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Champeaux

Fête de la bière

2 Rue du Bourg Champeaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concert de Jayde.
Bières variées à la pression, restauration sur place.
musique, danse, et bonne humeur au programme.   .

2 Rue du Bourg Champeaux 50530 Manche Normandie +33 6 60 51 69 49  comite.fetes.champeaux@gmail.com

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English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière Champeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

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