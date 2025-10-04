Fête de la bière Café de France Clamecy
Fête de la bière Café de France Clamecy samedi 4 octobre 2025.
Fête de la bière
Café de France 4 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : 17 – 17 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Fête de la bière au café de France musique bavaroise (les Claudios), musique DJ, menu choucroute Sur réservation au 03 86 27 98 15 .
Café de France 4 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 98 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la bière Clamecy a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Clamecy Haut Nivernais