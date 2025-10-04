Fête de la bière Café de France Clamecy

Fête de la bière Café de France Clamecy samedi 4 octobre 2025.

Fête de la bière

Café de France 4 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 17 – 17 – EUR

Autres Tarifs

Début : 2025-10-04 19:00:00

Fête de la bière au café de France musique bavaroise (les Claudios), musique DJ, menu choucroute Sur réservation au 03 86 27 98 15 .

Café de France 4 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 98 15

