Fête de la bière de printemps Villeneuve-d’Allier
Fête de la bière de printemps Villeneuve-d’Allier samedi 21 mars 2026.
Fête de la bière de printemps
Villeneuve-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Bières de printemps, Guinness. et autres boissons.
Assiette paysanne pommes de terre sautées, fromage blanc aux herbes, jambon
d’Auvergne 14,00 €
Animation par DJ Alek
réservation conseillée avant le 20/03 au 07 45 06 45 59
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Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 06 45 59
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English :
Spring beers, Guinness and other beverages.
Assiette paysanne: fried potatoes, fromage blanc with herbs, Auvergne ham
auvergne ham: 14.00 ?
Entertainment by DJ Alek
booking recommended before 20/03 on 07 45 06 45 59
L’événement Fête de la bière de printemps Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier