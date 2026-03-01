Fête de la bière de printemps

Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bières de printemps, Guinness. et autres boissons.

Assiette paysanne pommes de terre sautées, fromage blanc aux herbes, jambon

d’Auvergne 14,00 €

Animation par DJ Alek

réservation conseillée avant le 20/03 au 07 45 06 45 59

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Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 06 45 59

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English :

Spring beers, Guinness and other beverages.

Assiette paysanne: fried potatoes, fromage blanc with herbs, Auvergne ham

auvergne ham: 14.00 ?

Entertainment by DJ Alek

booking recommended before 20/03 on 07 45 06 45 59

L’événement Fête de la bière de printemps Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier