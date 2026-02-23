Fête de la bière rue de la Gare Dompaire
Fête de la bière rue de la Gare Dompaire samedi 7 mars 2026.
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
20 bières différentes.
Concerts à partir de 21h du groupe FMR (rock français), LES 3 PLOUK suivi de DJ Corentin.
Entrée gratuite jusqu’à 20h, ensuite à 5€. Paiement par CB possible sur place.
Petite restauration.
Organisée par L’A.S.C.Dompaire.Adultes
rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est
English :
Beer festival
20 different beers.
Concerts from 9pm by FMR (French rock), LES 3 PLOUK followed by DJ Corentin.
Free admission until 8pm, then 5? Payment by credit card possible on site.
Light refreshments available.
Organized by A.S.C.Dompaire.
