Fête de la bière rue de la Gare Dompaire

Fête de la bière

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Fête de la bière

20 bières différentes.

Concerts à partir de 21h du groupe FMR (rock français), LES 3 PLOUK suivi de DJ Corentin.

Entrée gratuite jusqu’à 20h, ensuite à 5€. Paiement par CB possible sur place.

Petite restauration.

Organisée par L’A.S.C.Dompaire.Adultes

5 .

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beer festival

20 different beers.

Concerts from 9pm by FMR (French rock), LES 3 PLOUK followed by DJ Corentin.

Free admission until 8pm, then 5? Payment by credit card possible on site.

Light refreshments available.

Organized by A.S.C.Dompaire.

L’événement Fête de la bière Dompaire a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MIRECOURT