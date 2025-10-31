Fête de la Bière Brasserie La Mandale Dompcevrin
Fête de la Bière Brasserie La Mandale Dompcevrin vendredi 31 octobre 2025.
Fête de la Bière
Brasserie La Mandale 17 Rue des fours à Chaux Dompcevrin Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Vendredi 31 octobre La Grosse Clôture de Saison à La Mandale !
Oktoberfest, Halloween, Anniversaire de Mamie Odette
Bref, toutes les excuses sont bonnes pour venir faire la fête à Dompcevrin
Double concert (voire plus si affinités !)
Canavera Jazz rock ska survitaminé
HYDS Reprises soul, rock, reggae & groove contagieux
Deux groupes, deux ambiances, une seule Mandale !
Au menu repas du terroir
Bières artisanales
Limonades maison
Jus de pommes fraîchement pressé
Venez costumé, festif, ou juste motivé on clôture la saison comme il se doit !Tout public
English :
Friday, October 31st? The Big Season Ending at La Mandale!
Oktoberfest, Halloween, Mamie Odette’s Birthday
In short, any excuse is a good one to come and party in Dompcevrin!
Double concert (or more if you like!):
Canavera ? Supercharged jazz rock ska
HYDS ? Soul, rock, reggae & infectious groove covers
Two bands, two atmospheres, one Mandale!
On the menu: local fare
Artisanal beers
Home-made lemonades
Freshly squeezed apple juice
Come costumed, festive, or just motivated? we’ll close the season in style!
German :
Freitag, den 31. Oktober ? Der große Saisonabschluss in La Mandale!
Oktoberfest, Halloween, Oma Odettes Geburtstag!
Kurzum, jede Ausrede ist gut genug, um nach Dompcevrin zu kommen und zu feiern
Doppelkonzert (oder sogar mehr, wenn man Lust hat!)
Canavera? Überdrehter Ska-Jazzrock
HYDS ? Coverversionen von Soul, Rock, Reggae & ansteckendem Groove
Zwei Bands, zwei Stimmungen, eine Mandale!
Auf der Speisekarte: Essen aus der Region
Handwerklich hergestellte Biere
Selbstgemachte Limonaden
Frisch gepresster Apfelsaft
Kommen Sie kostümiert, festlich oder einfach nur motiviert? wir schließen die Saison gebührend ab!
Italiano :
Venerdì 31 ottobre? Il grande fine stagione de La Mandale!
Oktoberfest, Halloween, Compleanno di Mamie Odette
Insomma, non ci sono scuse per venire a festeggiare a Dompcevrin!
Doppio concerto (o più se volete!):
Canavera? Jazz rock ska sovralimentato
HYDS? Cover soul, rock, reggae e groove contagioso
Due band, due atmosfere, un solo Mandale!
Nel menu: cibo locale
Birre artigianali
Limonate fatte in casa
Succo di mela appena spremuto
Venite in maschera o solo per divertirvi: chiuderemo la stagione in bellezza!
Espanol :
¿Viernes 31 de octubre? ¡El gran fin de temporada en La Mandale!
Oktoberfest, Halloween, cumpleaños de Mamie Odette
En resumen, ¡no hay excusa para venir a celebrarlo a Dompcevrin!
Doble concierto (¡o más si quiere!):
Canavera? Supercharged jazz rock ska
HYDS ? Soul, rock, reggae y versiones de groove contagioso
Dos grupos, dos ambientes, ¡un Mandale!
En el menú: comida local
Cervezas artesanas
Limonadas caseras
Zumo de manzana recién exprimido
Venga disfrazado o simplemente para divertirse… ¡cerraremos la temporada por todo lo alto!
L’événement Fête de la Bière Dompcevrin a été mis à jour le 2025-10-18 par OT COEUR DE LORRAINE