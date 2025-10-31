Fête de la Bière Brasserie La Mandale Dompcevrin

Fête de la Bière Brasserie La Mandale Dompcevrin vendredi 31 octobre 2025.

Fête de la Bière

Brasserie La Mandale 17 Rue des fours à Chaux Dompcevrin Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Vendredi 31 octobre La Grosse Clôture de Saison à La Mandale !

Oktoberfest, Halloween, Anniversaire de Mamie Odette

Bref, toutes les excuses sont bonnes pour venir faire la fête à Dompcevrin

Double concert (voire plus si affinités !)

Canavera Jazz rock ska survitaminé

HYDS Reprises soul, rock, reggae & groove contagieux

Deux groupes, deux ambiances, une seule Mandale !

Au menu repas du terroir

Bières artisanales

Limonades maison

Jus de pommes fraîchement pressé

Venez costumé, festif, ou juste motivé on clôture la saison comme il se doit !Tout public

English :

Friday, October 31st? The Big Season Ending at La Mandale!

Oktoberfest, Halloween, Mamie Odette’s Birthday

In short, any excuse is a good one to come and party in Dompcevrin!

Double concert (or more if you like!):

Canavera ? Supercharged jazz rock ska

HYDS ? Soul, rock, reggae & infectious groove covers

Two bands, two atmospheres, one Mandale!

On the menu: local fare

Artisanal beers

Home-made lemonades

Freshly squeezed apple juice

Come costumed, festive, or just motivated? we’ll close the season in style!

German :

Freitag, den 31. Oktober ? Der große Saisonabschluss in La Mandale!

Oktoberfest, Halloween, Oma Odettes Geburtstag!

Kurzum, jede Ausrede ist gut genug, um nach Dompcevrin zu kommen und zu feiern

Doppelkonzert (oder sogar mehr, wenn man Lust hat!)

Canavera? Überdrehter Ska-Jazzrock

HYDS ? Coverversionen von Soul, Rock, Reggae & ansteckendem Groove

Zwei Bands, zwei Stimmungen, eine Mandale!

Auf der Speisekarte: Essen aus der Region

Handwerklich hergestellte Biere

Selbstgemachte Limonaden

Frisch gepresster Apfelsaft

Kommen Sie kostümiert, festlich oder einfach nur motiviert? wir schließen die Saison gebührend ab!

Italiano :

Venerdì 31 ottobre? Il grande fine stagione de La Mandale!

Oktoberfest, Halloween, Compleanno di Mamie Odette

Insomma, non ci sono scuse per venire a festeggiare a Dompcevrin!

Doppio concerto (o più se volete!):

Canavera? Jazz rock ska sovralimentato

HYDS? Cover soul, rock, reggae e groove contagioso

Due band, due atmosfere, un solo Mandale!

Nel menu: cibo locale

Birre artigianali

Limonate fatte in casa

Succo di mela appena spremuto

Venite in maschera o solo per divertirvi: chiuderemo la stagione in bellezza!

Espanol :

¿Viernes 31 de octubre? ¡El gran fin de temporada en La Mandale!

Oktoberfest, Halloween, cumpleaños de Mamie Odette

En resumen, ¡no hay excusa para venir a celebrarlo a Dompcevrin!

Doble concierto (¡o más si quiere!):

Canavera? Supercharged jazz rock ska

HYDS ? Soul, rock, reggae y versiones de groove contagioso

Dos grupos, dos ambientes, ¡un Mandale!

En el menú: comida local

Cervezas artesanas

Limonadas caseras

Zumo de manzana recién exprimido

Venga disfrazado o simplemente para divertirse… ¡cerraremos la temporada por todo lo alto!

L’événement Fête de la Bière Dompcevrin a été mis à jour le 2025-10-18 par OT COEUR DE LORRAINE