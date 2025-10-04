Fête de la bière et de la choucroute à Cabrerets Cabrerets

Salle communale Cabrerets Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le foyer rural de Cabrerets organise une fête de la bière et de la choucroute. Une belle soirée alsacienne en perspective.

C’est Dystexie qui assurera l’animation musicale de cette soirée.

Réservation obligatoire. Apportez vos couverts. .

Salle communale Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 7 82 50 90 06

English :

Cabrerets rural club organizes a beer and sauerkraut festival

German :

Das Landheim von Cabrerets organisiert ein Bier- und Sauerkrautfest

Italiano :

Il Foyer Rural di Cabrerets organizza una festa della birra e dei crauti

Espanol :

El Foyer Rural de Cabrerets organiza una fiesta de la cerveza y el chucrut

