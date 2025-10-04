Fête de la bière et de la choucroute à Cabrerets Cabrerets
Fête de la bière et de la choucroute à Cabrerets
Salle communale Cabrerets Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-10-04 19:30:00
2025-10-04
Le foyer rural de Cabrerets organise une fête de la bière et de la choucroute. Une belle soirée alsacienne en perspective.
C’est Dystexie qui assurera l’animation musicale de cette soirée.
Réservation obligatoire. Apportez vos couverts. .
Salle communale Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 7 82 50 90 06
English :
Cabrerets rural club organizes a beer and sauerkraut festival
German :
Das Landheim von Cabrerets organisiert ein Bier- und Sauerkrautfest
Italiano :
Il Foyer Rural di Cabrerets organizza una festa della birra e dei crauti
Espanol :
El Foyer Rural de Cabrerets organiza una fiesta de la cerveza y el chucrut
