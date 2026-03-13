Fête de la bière et de la patate Villeneuve-d’Ascq

Fête de la bière et de la patate

143 rue Colbert Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez les différentes facettes du houblon et de la pomme de terre. Rencontrez des brasseurs de bière qui dévoileront les étapes de brassage ou participez à un atelier de cuisine. Une fête pour être incollable sur les traditions culinaires de la région.

Rendez-vous à partir de 11h, ouverture du Musée à 10h

Durée toute la journée

Public tout public

Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au musée.

À partir de 10h30 et en continu sur la journée course de sac patate

À 11h- et 18h rendez-vous avec les animaux du musée pour une visite commentée et animée par l’un de nos villageois en reconstitution.

De 15h à 18h Pause familiale Démonstration du déterrage de la pomme de terre et ramassage de la pomme de terre avec le public.

De 11h à 12 et de 14h à 18h L’ENQUETE ! Une grande conférence sur la culture du houblon et la fabrication de la bière doit avoir lieu au musée, animée par le célèbre How Garden ! Oui mais voilà depuis ce matin, How est introuvable, il a tout simplement disparu ! L’inspecteur Papoute, de renommée internationale, est dépêché sur les lieux avec son fidèle assistant Moineau et sa secrétaire Pinbèche. Ils auront besoin de votre aide précieuse pour sillonner le parc du musée à travers les différents espaces dans lesquels ils trouveront des jeux et énigmes tournant autour de la thématique de la bière, et ainsi résoudre l’Enquête.

Vous pourrez également retrouver nos animations du week-end, animées par nos villageois, telles que les visites guidées ou encore l’école d’antan…

L’ensemble de la programmation est à découvrir sur notre page Facebook.

Découvrez les différentes facettes du houblon et de la pomme de terre. Rencontrez des brasseurs de bière qui dévoileront les étapes de brassage ou participez à un atelier de cuisine. Une fête pour être incollable sur les traditions culinaires de la région.

Rendez-vous à partir de 11h, ouverture du Musée à 10h

Durée toute la journée

Public tout public

Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au musée.

À partir de 10h30 et en continu sur la journée course de sac patate

À 11h- et 18h rendez-vous avec les animaux du musée pour une visite commentée et animée par l’un de nos villageois en reconstitution.

De 15h à 18h Pause familiale Démonstration du déterrage de la pomme de terre et ramassage de la pomme de terre avec le public.

De 11h à 12 et de 14h à 18h L’ENQUETE ! Une grande conférence sur la culture du houblon et la fabrication de la bière doit avoir lieu au musée, animée par le célèbre How Garden ! Oui mais voilà depuis ce matin, How est introuvable, il a tout simplement disparu ! L’inspecteur Papoute, de renommée internationale, est dépêché sur les lieux avec son fidèle assistant Moineau et sa secrétaire Pinbèche. Ils auront besoin de votre aide précieuse pour sillonner le parc du musée à travers les différents espaces dans lesquels ils trouveront des jeux et énigmes tournant autour de la thématique de la bière, et ainsi résoudre l’Enquête.

Vous pourrez également retrouver nos animations du week-end, animées par nos villageois, telles que les visites guidées ou encore l’école d’antan…

L’ensemble de la programmation est à découvrir sur notre page Facebook. .

143 rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 25 museedepleinair@lillemetropole.fr

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English :

Discover the different facets of hops and potatoes. Meet beer brewers who will explain the brewing process, or take part in a cooking workshop. A festival to learn all about the region’s culinary traditions.

Meeting point: from 11 a.m., Museum opens at 10 a.m

Duration: all day

Public: all

All events are included in the museum admission price.

From 10:30 a.m. and all day long: potato sack race

11 a.m. and 6 p.m.: meet the museum?s animals for a guided tour led by one of our re-enacted villagers.

From 3pm to 6pm: Family break: Demonstration of potato digging and potato picking with the public.

11 a.m. to 12 a.m. and 2 p.m. to 6 p.m.: THE INVESTIGATION! A major conference on hop-growing and beer-making is scheduled to take place at the museum, hosted by the famous How Garden! But as of this morning, How is nowhere to be found he’s simply disappeared! World-renowned inspector Papoute is dispatched to the scene, along with his faithful assistant Moineau and secretary Pinbèche. They’ll need your precious help to explore the museum grounds, where they’ll find a variety of beer-themed games and riddles to solve the mystery.

You’ll also be able to take part in our weekend events, hosted by our villagers, such as guided tours and the school of yesteryear?

Find out all about the program on our Facebook page.

L’événement Fête de la bière et de la patate Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme