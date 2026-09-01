UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limeuil

Fête de la bière et des vendanges Limeuil

samedi 26 septembre 2026 · Limeuil

Fête de la bière et des vendanges Limeuil

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du Port
Ville
24510 Limeuil
Département
Dordogne
Tarif

Limeuil

Fête de la bière et des vendanges

Place du Port Limeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :
2026-09-26

17h – 00h. 4 brasseurs de la région. Viticulteur des bois de la Tour. Restauration sur place. Animation enfants. Ambiance musicale avec DJ Ben.
Au programme, une belle soirée conviviale à partager en famille ou entre amis :

4 brasseurs de notre région:
– la fraich’ de Bergerac
-la gnac de Rouffignac
– les croquants de Boulazac
-Brasserie la lutine limeuil

Présence des viticulteurs des Bois de la Tour à Limeuil
Restauration sur place
Animations pour les enfants
Ambiance musicale avec DJ Ben

Venez profiter d’une soirée festive au cœur de Limeuil et célébrer ensemble la bière, les vendanges et les producteurs de notre région !   .

Place du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 30 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la bière et des vendanges

5:00 p.m. – midnight. Four local brewers. Winemaker from Les Bois de la Tour. Food available on site. Children’s activities. Live music with DJ Ben.

L’événement Fête de la bière et des vendanges Limeuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Limeuil (Dordogne)