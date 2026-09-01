Informations pratiques

Limeuil

Fête de la bière et des vendanges

Place du Port Limeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

17h – 00h. 4 brasseurs de la région. Viticulteur des bois de la Tour. Restauration sur place. Animation enfants. Ambiance musicale avec DJ Ben.

Au programme, une belle soirée conviviale à partager en famille ou entre amis :

4 brasseurs de notre région:

– la fraich’ de Bergerac

-la gnac de Rouffignac

– les croquants de Boulazac

-Brasserie la lutine limeuil

Présence des viticulteurs des Bois de la Tour à Limeuil

Restauration sur place

Animations pour les enfants

Ambiance musicale avec DJ Ben

Venez profiter d’une soirée festive au cœur de Limeuil et célébrer ensemble la bière, les vendanges et les producteurs de notre région ! .

Place du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 30 89

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English : Fête de la bière et des vendanges

5:00 p.m. – midnight. Four local brewers. Winemaker from Les Bois de la Tour. Food available on site. Children’s activities. Live music with DJ Ben.

L’événement Fête de la bière et des vendanges Limeuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère