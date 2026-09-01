Fête de la bière et des vendanges Limeuil
samedi 26 septembre 2026 · Limeuil
Informations pratiques
Limeuil
Fête de la bière et des vendanges
Place du Port Limeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00
Date(s) :
2026-09-26
17h – 00h. 4 brasseurs de la région. Viticulteur des bois de la Tour. Restauration sur place. Animation enfants. Ambiance musicale avec DJ Ben.
Au programme, une belle soirée conviviale à partager en famille ou entre amis :
4 brasseurs de notre région:
– la fraich’ de Bergerac
-la gnac de Rouffignac
– les croquants de Boulazac
-Brasserie la lutine limeuil
Présence des viticulteurs des Bois de la Tour à Limeuil
Restauration sur place
Animations pour les enfants
Ambiance musicale avec DJ Ben
Venez profiter d’une soirée festive au cœur de Limeuil et célébrer ensemble la bière, les vendanges et les producteurs de notre région ! .
Place du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 30 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la bière et des vendanges
5:00 p.m. – midnight. Four local brewers. Winemaker from Les Bois de la Tour. Food available on site. Children’s activities. Live music with DJ Ben.
L’événement Fête de la bière et des vendanges Limeuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Limeuil (Dordogne)
- Atelier de vannerie pour le jardin, Les jardins panoramiques de Limeuil, Limeuil 19 septembre 2026
- Visite en autonomie des jardins, Les jardins panoramiques de Limeuil, Limeuil 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine aux Jardins Panoramiques de Limeuil place des fossés Limeuil 19 septembre 2026