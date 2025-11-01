Fête de la bière et Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Fête de la bière et Repas Concert
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
2025-11-01
Fête de la bière et repas concert avec June Eventide (Atmospheric rock) et Mockingbirds (rock seventies).
Repas Tarif’ Raclette (de Bougnon), 25cl pression blonde, glace. .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
English : Fête de la bière et Repas Concert
German : Fête de la bière et Repas Concert
