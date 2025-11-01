Fête de la bière et Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Fête de la bière et Repas Concert

Fête de la bière et repas concert avec June Eventide (Atmospheric rock) et Mockingbirds (rock seventies).

Repas Tarif’ Raclette (de Bougnon), 25cl pression blonde, glace. .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

