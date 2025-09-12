Fête de la bière et vide-greniers Thouron
Fête de la bière et vide-greniers Thouron vendredi 12 septembre 2025.
Fête de la bière et vide-greniers
Thouron Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-13
Deux jours pour faire la fête à Thouron avec des artisans forains ! Ouverture des festivités vendredi à 18h. Produits bavarois et grillades, groupe de musique pop rock Les Vikings. Le samedi vide-greniers, fanfare Les Gueules Sèches à partir de 18h, feu d’artifice et Momo pour faire danser. .
Thouron 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 18 81 53 sandrmarche@gmail.com
