Fête de la bière Farschviller

Fête de la bière Farschviller samedi 27 septembre 2025.

Fête de la bière

872 Salle polyvalente Rue du Général de Gaulle Farschviller Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Les vétérans de Farschviller organisent leur Fête de la Bière. Repas dansant animé par Nico. Prix hors boissonsTout public

872 Salle polyvalente Rue du Général de Gaulle Farschviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 35 22 69 11

English :

The Farschviller veterans organize their Fête de la Bière. Meal and dance hosted by Nico. Prices excl. drinks

German :

Die Veteranen von Farschviller organisieren ihr Bierfest. Tanzmahl, das von Nico moderiert wird. Preis ohne Getränke

Italiano :

I veterani di Farschviller organizzano la loro festa della birra. Cena e ballo con Nico. Prezzo bevande escluse

Espanol :

Los veteranos de Farschviller organizan su Fiesta de la Cerveza. Cena y baile con Nico. Precio sin bebidas

L’événement Fête de la bière Farschviller a été mis à jour le 2025-08-28 par FORBACH TOURISME