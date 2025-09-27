Fête de la bière Farschviller
Fête de la bière Farschviller samedi 27 septembre 2025.
Fête de la bière
872 Salle polyvalente Rue du Général de Gaulle Farschviller Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00
2025-09-27
Les vétérans de Farschviller organisent leur Fête de la Bière. Repas dansant animé par Nico. Prix hors boissonsTout public
English :
The Farschviller veterans organize their Fête de la Bière. Meal and dance hosted by Nico. Prices excl. drinks
German :
Die Veteranen von Farschviller organisieren ihr Bierfest. Tanzmahl, das von Nico moderiert wird. Preis ohne Getränke
Italiano :
I veterani di Farschviller organizzano la loro festa della birra. Cena e ballo con Nico. Prezzo bevande escluse
Espanol :
Los veteranos de Farschviller organizan su Fiesta de la Cerveza. Cena y baile con Nico. Precio sin bebidas
