Fête de la bière Guéret
Fête de la bière Guéret vendredi 26 septembre 2025.
Fête de la bière
Guéret Creuse
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-27
2025-09-26
Dégustation et vente de bières artisanales.
Espace restauration, food trucks, concerts et DJ .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
L’événement Fête de la bière Guéret a été mis à jour le 2025-04-30 par Creuse Tourisme