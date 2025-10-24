Fête de la Bière Honfleur
Fête de la Bière Honfleur vendredi 24 octobre 2025.
Fête de la Bière
Rue Jean Lepeudry Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 19:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Le restaurant Le Victoria de Honfleur vous invite à la Fête de la Bière, soirée dansante
Le restaurant Le Victoria de Honfleur vous invite à la Fête de la Bière
Soirée avec DJ
Planche de charcuterie
Choucroute
Tarte Flambée
Première pinte offerte .
Rue Jean Lepeudry Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 11 30 51
English : Fête de la Bière
Le Victoria restaurant in Honfleur invites you to the Beer Festival, dance evening
German : Fête de la Bière
Das Restaurant Le Victoria in Honfleur lädt Sie zum Bierfest ein, Tanzabend
Italiano :
Il ristorante Le Victoria di Honfleur vi invita alla Festa della birra, serata danzante
Espanol :
El restaurante Le Victoria de Honfleur le invita a la Fiesta de la Cerveza, velada de baile
L’événement Fête de la Bière Honfleur a été mis à jour le 2025-10-14 par Calvados Attractivité