Fête de la Bière Honfleur

Rue Jean Lepeudry Honfleur Calvados

Début : 2025-10-24 19:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Le restaurant Le Victoria de Honfleur vous invite à la Fête de la Bière, soirée dansante

Soirée avec DJ

Planche de charcuterie

Choucroute

Tarte Flambée

Première pinte offerte .

Rue Jean Lepeudry Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 11 30 51

English : Fête de la Bière

Le Victoria restaurant in Honfleur invites you to the Beer Festival, dance evening

German : Fête de la Bière

Das Restaurant Le Victoria in Honfleur lädt Sie zum Bierfest ein, Tanzabend

Italiano :

Il ristorante Le Victoria di Honfleur vi invita alla Festa della birra, serata danzante

Espanol :

El restaurante Le Victoria de Honfleur le invita a la Fiesta de la Cerveza, velada de baile

