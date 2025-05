Fête de la Bière – La Motte-Chalancon, 7 juin 2025 11:00, La Motte-Chalancon.

Drôme

Fête de la Bière Place des Ecoles La Motte-Chalancon Drôme

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

2025-06-07

Buvette bière artisanale régionale et bières de dégustation belges.

Concours de boules à la mêlée (inscription à partir de 14h, tirage à 15h précises).

Balades à poney tenu en main.

Animation musicale à partir de 19h.

Place des Ecoles

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 36 24 18 marc.creton0921@orange.fr

English :

Refreshment bar: regional craft beer and Belgian tasting beers.

Boules competition (registration from 2pm, draw at 3pm).

Hand-held pony rides.

Musical entertainment from 7pm.

German :

Getränkestand: regionales handwerklich hergestelltes Bier und belgische Probierbiere.

Boule-Wettbewerb im Gedränge (Anmeldung ab 14 Uhr, Ziehung um 15 Uhr).

Ausritte auf Ponys, die an der Hand gehalten werden.

Musikalische Unterhaltung ab 19 Uhr.

Italiano :

Bar di ristoro: birra artigianale regionale e birre belghe in degustazione.

Gara di bocce (iscrizione dalle 14:00, sorteggio alle 15:00).

Cavalcate di pony a mano.

Intrattenimento musicale dalle 19.00.

Espanol :

Bar de refrescos: cervezas artesanales regionales y cervezas belgas de degustación.

Competición de petanca (inscripción a partir de las 14.00 h, sorteo a las 15.00 h).

Paseos en poni de mano.

Animación musical a partir de las 19.00 h.

