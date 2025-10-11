FÊTE DE LA BIÈRE Langogne

FÊTE DE LA BIÈRE Langogne samedi 11 octobre 2025.

FÊTE DE LA BIÈRE

Langogne Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Fête de la bière avec tavernes de 5 bières, repas choucroute et concert du groupe Diezel.

Organisée par l’Association Les Lango’Folies.

Réservation obligatoire pour le repas auprès de l’Office de Tourisme de Langogne avant le 2 octobre.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38

English :

Beer festival with 5-beer taverns, sauerkraut meal and concert by the band Diezel.

Organized by the Association Les Lango’Folies.

Reservations required for the meal at the Langogne Tourist Office by October 2.

German :

Bierfest mit Tavernen mit 5 Bieren, Sauerkrautmahlzeit und Konzert der Gruppe Diezel.

Organisiert von der Association Les Lango’Folies.

Reservierung für das Essen beim Fremdenverkehrsamt von Langogne bis zum 2. Oktober erforderlich.

Italiano :

Festa della birra con 5 taverne, cena a base di crauti e concerto del gruppo Diezel.

Organizzata dall’Associazione Les Lango’Folies.

Le prenotazioni per il pasto devono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Langogne entro il 2 ottobre.

Espanol :

Fiesta de la cerveza con tabernas de 5 cervezas, comida de chucrut y concierto del grupo Diezel.

Organizada por la Asociación Les Lango’Folies.

Las reservas para la comida deben hacerse en la Oficina de Turismo de Langogne antes del 2 de octubre.

