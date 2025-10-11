FÊTE DE LA BIÈRE Langogne
FÊTE DE LA BIÈRE Langogne samedi 11 octobre 2025.
FÊTE DE LA BIÈRE
Langogne Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Fête de la bière avec tavernes de 5 bières, repas choucroute et concert du groupe Diezel.
Organisée par l’Association Les Lango’Folies.
Réservation obligatoire pour le repas auprès de l’Office de Tourisme de Langogne avant le 2 octobre.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38
English :
Beer festival with 5-beer taverns, sauerkraut meal and concert by the band Diezel.
Organized by the Association Les Lango’Folies.
Reservations required for the meal at the Langogne Tourist Office by October 2.
German :
Bierfest mit Tavernen mit 5 Bieren, Sauerkrautmahlzeit und Konzert der Gruppe Diezel.
Organisiert von der Association Les Lango’Folies.
Reservierung für das Essen beim Fremdenverkehrsamt von Langogne bis zum 2. Oktober erforderlich.
Italiano :
Festa della birra con 5 taverne, cena a base di crauti e concerto del gruppo Diezel.
Organizzata dall’Associazione Les Lango’Folies.
Le prenotazioni per il pasto devono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Langogne entro il 2 ottobre.
Espanol :
Fiesta de la cerveza con tabernas de 5 cervezas, comida de chucrut y concierto del grupo Diezel.
Organizada por la Asociación Les Lango’Folies.
Las reservas para la comida deben hacerse en la Oficina de Turismo de Langogne antes del 2 de octubre.
L’événement FÊTE DE LA BIÈRE Langogne a été mis à jour le 2025-09-17 par 48-OT Langogne