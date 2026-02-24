Fête de la Bière Lantenay

Fête de la Bière Lantenay samedi 28 mars 2026.

Fête de la Bière

salle polyvalente rené Naudin Lantenay Côte-d’Or

Tarif : Gratuit

Gratuit
Gratuit

Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le Comité des Fêtes organise sa fête de la bière le
Samedi 28 Mars à partir de 18h.
Bières brassées localement avec La Kanopée, la brasserie du Bois des Mousses et la brasserie L’éclaireur.
La soirée sera animée par:
Les manches à Cordes
Trio Dijonnais de recyclage musical, les Manches à Cordes font feu de tous bois et reprennent façon jazz manouche les tubes 80’s/90’s.
De Cloclo aux 2B3, de Mickael Jackson à Joe Dassin, rien n’arrête le swing contagieux des Manches à Cordes.


Guitare soliste Manu Lévêque
Guitare rythmique Damien Fliniaux
Contrebasse Franck Menegazzi
Barbecue Frites sur place, CB acceptée   .

salle polyvalente rené Naudin Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 81 20 50 

English : Fête de la Bière

