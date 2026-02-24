Fête de la Bière Lantenay

Fête de la Bière

Le Comité des Fêtes organise sa fête de la bière le

Samedi 28 Mars à partir de 18h.

Bières brassées localement avec La Kanopée, la brasserie du Bois des Mousses et la brasserie L’éclaireur.

La soirée sera animée par:

Les manches à Cordes

Trio Dijonnais de recyclage musical, les Manches à Cordes font feu de tous bois et reprennent façon jazz manouche les tubes 80’s/90’s.

De Cloclo aux 2B3, de Mickael Jackson à Joe Dassin, rien n’arrête le swing contagieux des Manches à Cordes.



Guitare soliste Manu LévêqueGuitare rythmique Damien FliniauxContrebasse Franck MenegazziBarbecue Frites sur place, CB acceptée .

salle polyvalente rené Naudin Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 81 20 50

