Fête de la Bière Lantenay samedi 28 mars 2026.
Fête de la Bière
salle polyvalente rené Naudin Lantenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Comité des Fêtes organise sa fête de la bière le
Samedi 28 Mars à partir de 18h.
Bières brassées localement avec La Kanopée, la brasserie du Bois des Mousses et la brasserie L’éclaireur.
La soirée sera animée par:
Les manches à Cordes
Trio Dijonnais de recyclage musical, les Manches à Cordes font feu de tous bois et reprennent façon jazz manouche les tubes 80’s/90’s.
De Cloclo aux 2B3, de Mickael Jackson à Joe Dassin, rien n’arrête le swing contagieux des Manches à Cordes.
Guitare soliste Manu Lévêque
Guitare rythmique Damien Fliniaux
Contrebasse Franck Menegazzi
Barbecue Frites sur place, CB acceptée .
salle polyvalente rené Naudin Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 81 20 50
English : Fête de la Bière
