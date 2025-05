Fête de la Bière – Les Granges-Gontardes, 24 mai 2025 18:30, Les Granges-Gontardes.

Fête de la Bière

Début : 2025-05-24 18:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Venez déguster différentes sortes de bières !

Brasseurs, Food-Trucks, Brasero et soirée dansante.

Place du Champ-de-Mars

Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 80

English :

Come and enjoy a variety of beers!

Brewers, food-trucks, braziers and dancing.

German :

Kommen Sie und probieren Sie verschiedene Biersorten!

Brauereien, Food-Trucks, Brasero und Tanzabend.

Italiano :

Venite a degustare una varietà di birre!

Birrai, stand gastronomici, bracieri e balli.

Espanol :

Venga a degustar una gran variedad de cervezas

Cerveceros, puestos de comida, braseros y baile.

L’événement Fête de la Bière Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence