Fête de la bière Parking du Tourchet Les Houches samedi 20 septembre 2025.

Fête de la bière

Parking du Tourchet 100 Avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Plusieurs Brasseurs et amoureux de la bière, viendront vous faire découvrir leurs différentes gammes et échanger sur cette formidable passion !

Parking du Tourchet 100 Avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 41 35 39 mathieu-thomas@live.fr

English :

A number of brewers and beer lovers will be on hand to introduce you to their various ranges and share their passion for beer!

German :

Mehrere Brauer und Bierliebhaber werden Ihnen ihre verschiedenen Produktreihen vorstellen und sich über diese tolle Leidenschaft austauschen!

Italiano :

Numerosi produttori e amanti della birra saranno a disposizione per mostrare le loro diverse gamme e parlare della loro passione per la birra!

Espanol :

Numerosos cerveceros y amantes de la cerveza le mostrarán sus diferentes gamas y le hablarán de su pasión por la cerveza

